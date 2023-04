Νέος εκτροχιασμός τρένου στην Ολλανδία – Ένας νεκρός, 30 τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία με τουλάχιστον πενήντα επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε στη νότια Ολλανδία, όταν συγκρούστηκε με μηχάνημα έργου πάνω στις σιδηροτροχιές, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος μέχρι στιγμής να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον 30 επιβάτες να τραυματιστούν σοβαρά.

Το τρένο εκτελούσε νυχτερινό δρομολόγιο από τη Λάιντεν στη Χάγη, στη νότια Ολλανδία.

Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, εκδηλώθηκε φωτιά σε τουλάχιστον ένα από τα βαγόνια του συρμού. Νωρίτερα, το πρακτορείο έκανε λόγο για σύγκρουση επιβατικού με εμπορευματικό συρμό.

Το πρώτο βαγόνι του τρένου εκτροχιάστηκε κι έχει ανατραπεί σε χωράφι. Το δεύτερο βαγόνι έχει επίσης ανατραπεί, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τελευταίο βαγόνι εκδηλώθηκε φωτιά.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου έγινε η σύγκρουση, κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στη Λάιντεν.

A Freight Train has collided with a Passenger Train in The Netherlands causing both Trains to Derail and resulting in over 50 Injuries so far with Federal Emergency Services declaring a National Incident. pic.twitter.com/06oKYHGHip