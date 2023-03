Nasa: Aυτές είναι οι νέες διαστημικές στολές των αστροναυτών

H παρουσίαση των νέων διαστημικών στολών της NASA/ AP

Η Nasa αποκάλυψε τις ολοκαίνουργιες διαστημικές στολές που θα φορούν οι αστροναύτες της αποστολής Artemis, οι οποίοι θα επιστρέψουν στην επιφάνεια της Σελήνης.

Πρόκειται για επανασχεδιασμό του κλασικού φουσκωτού, λευκού κοστουμιού που έγινε διάσημο από τον Neil Armstrong και τους αστροναύτες του Apollo, το 1969, όταν έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν το πόδι τους στο φεγγάρι.

Aστροναύτης της αποστολής Apollo κατά την προσεδάφισή του στο φεγγάρι, το 1969- Armstrong/NASA via AP

Η νέα στολή παρουσιάστηκε στο Διαστημικό Κέντρο Johnson στο Χιούστον σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Axiom Space, η οποία κατασκευάζει τις στολές για τη Nasa. «Η διαστημική στολή θα παρέχει στους αστροναύτες προηγμένες δυνατότητες για εξερεύνηση του διαστήματος, ενώ παράλληλα θα παρέχει στη Nasa αναπτυγμένα συστήματα που απαιτούνται για πρόσβαση, επιβίωση και εργασία πάνω και γύρω από τη Σελήνη» είπε εκπρόσωπος της Axiom Space.

Με την επωνυμία της Axiom ως "Axiom Extravehicular Mobility Unit" ή AxEMU για συντομία, οι νέες στολές θα είναι σε μαύρο χρώμα, ευέλικτες και πιο βελτιωμένες από τις παλιές στολές Apollo για να επιτρέπουν μεγαλύτερο εύρος κίνησης και μεταβλητότητα σε μέγεθος και εφαρμογή.

