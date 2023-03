Αγγλία: Σκότωσε τον 3χρονο γιο του συζύγου της- Είχε μια μορφή αυτισμού

Σε ποινή φυλάκισης 15 ετών καταδικάστηκε η 23χρονη Leila Borrington για τον θάνατο του τρίχρονου γιου του συζύγου της. Το αγοράκι είχε διαγνωσθεί με μια μορφή αυτισμού και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει στη μητέρα του όσα του συνέβαιναν. Το ανατριχιαστικό όλων είναι ότι η μητριά του βιντεοσκόπησε το παιδί κατά τις τελευταίες του στιγμές, καθώς κειτόταν στο πάτωμα.

Ο μικρός Harvey Borrington πέθανε από τραύματα στο κεφάλι, συμπεριλαμβανομένων ενός κατάγματος στο κρανίο και εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Η εισαγγελία είπε ότι η 23χρονη χτύπησε την Harvey πολλές φορές στο κεφάλι στο σπίτι της στο Nottinghamshire της Αγγλίας, τον Αύγουστο του 2021. Στη συνέχεια, τον βιντεοσκόπησε να βρίσκεται αναίσθητος στο πάτωμα και έστειλε το βίντεο στον πατέρα του παιδιού, με ένα κείμενο που έλεγε: «Γιατί να συμβεί σε μένα αυτό;».

Η Leila Borrington επικοινώνησε πρώτα με τον πατέρα του παιδιού, αντί να καλέσει ασθενοφόρο και στη συνέχεια είπε ψέματα στους διασώστες όταν έφτασαν, ότι το αγοράκι έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του.

