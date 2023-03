Την απατούσε και τον μαχαίρωσε στην κρεβατοκάμαρα- Έθαψε το πτώμα στον κήπο

Η αστυνομία του Northampton της Αγγλίας σε σκηνή εγκλήματος το 2010/ ΑΡ

Πίστευε ότι την απατούσε κι εκείνη τον παρέσυρε στο κρεβάτι και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου! Στη συνέχεια, έσυρε το πτώμα του στον κήπο και τον έθαψε. Ο λόγος για μια 48χρονη δασκάλα δημοτικού σχολείου, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία του 42χρονου συντρόφου της, στο Northampton της Αγγλίας.

Οι ένορκοι άκουσαν σήμερα στο δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του 42χρονου Nicholas Billingham, τον Νοέμβριο του 2021, ότι η σύντροφός του, Fiona, άρχισε να σχεδιάζει τη δολοφονία του, εβδομάδες πριν το έγκλημα. Σε ημερολόγιο αποκαλύπτεται ότι η συμπεριφορά του θύματος φέρεται να τροφοδότησε τη «σκοτεινή πλευρά» της δασκάλας, η οποία τον έπεισε να φορέσει μάσκα ματιών, πριν τελικά τον μαχαιρώσει.

Το 42χρονο θύμα/ πηγή Αστυνομία του Northamptonshire

Το σώμα του 42χρονου οικοδόμου ανακαλύφθηκε τυλιγμένο σε σεντόνι και πάπλωμα και δεμένο με καλώδια κάτω από ένα χαλί, τρεισήμισι μήνες αφότου εθεάθη για τελευταία φορά σε ένα επαγγελματικό ραντεβού.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, Steven Perian KC, το θύμα είχε απατήσει τη δράστρια με άλλες γυναίκες, κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας σχέσης τους. «Ο Nicholas Billingham είχε εγκαταλείψει την κατηγορούμενη, αλλά πάντα επέστρεφε κοντά της και εκείνη τον δεχόταν», είπε και πρόσθεσε πως μία από τις γυναίκες, με τις οποίες κοιμόταν, έμεινε έγκυος και γέννησε το παιδί του.

Η κατηγορούμενη δασκάλα φαίνεται πως είχε σχεδιάσει τη δολοφονία του συντρόφου της αλλά και πώς να καλύψει και να εξηγήσει την εξαφάνισή του σε άλλους και να εξηγήσει τη δική της απουσία από τη δουλειά όταν τον σκότωσε. Επικαλέστηκε λοιπόν στον διευθυντή του σχολείου ότι είχε νοσήσει με κορωνοϊό και απομονώθηκε για 10 μέρες. Όταν επέστρεψε, «αποκάλυψε» στον διευθυντή ότι ο σύντροφός της την είχε εγκαταλείψει.

Picture of primary school teacher Fiona Beal accused of murdering and burying her boyfriend Nicholas Billingham - https://t.co/KhzfB0Jo71 pic.twitter.com/RAt1sG15fM