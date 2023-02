Ηνωμένο Βασίλειο: Aριθμός ρεκόρ των θανάτων με μαχαίρι τα έτη 2021- 2022

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασε ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν με μαχαίρι σε Αγγλία και Ουαλία, κατά το χρονικό διάστημα 2021-2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS).

Ειδικότερα, έως τον Μάρτιο του 2022 σημειώθηκε ο υψηλότερος αριθμός εγκλημάτων με με μαχαίρι, που είχε καταγραφεί τα τελευταία 76 χρόνια, με περίπου 4 στις 10 ανθρωποκτονίες να διαπράχθηκαν με μαχαίρι ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

The homicide rate over the three years to the year ending March 2022 was 39.7 per million population for the Black ethnic group, approximately four times higher than for the White ethnic group (8.9 per million population).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, πέρυσι σημειώθηκε αύξηση 19% σε αυτούς τους θανάτους, σύμφωνα με ανάλυση της ONS.

Ο συνολικός αριθμός ανθρωποκτονιών για την περίοδο 2021/22 – δολοφονίες, ανθρωποκτονίες και βρεφοκτονίες – παραμένει σε παρόμοια επίπεδα με το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ των 281 τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο του 2018, αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

In the year ending March 2022, there were:



▪️ 69 homicides where the victim was 13 to 19 years old - 51 killed by a knife or sharp instrument

▪️ 134 domestic homicides, 18 more than the previous year, and similar to the average over the last decade



➡️ https://t.co/kC6pYpnQdd