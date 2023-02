Σεισμός Τουρκία: Γέμισαν πτώματα οι δρόμοι, τα πάρκινγκ και τα γήπεδα

Τραγωδία δίχως τέλος στην Τουρκία και τη Συρία μετά τον φονικό σεισμό / Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Τουρκία και τη Συρία, μετά το καταστροφικό χτύπημα του σεισμού. Οι νεκροί έχουν φτάσει τις 11.200, αριθμός που ώρα με την ώρα αυξάνεται δραματικά.

Οι κάτοικοι στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας περνούν δίπλα από εκατοντάδες πτώματα που βρίσκονται σε γήπεδα και χώρους στάθμευσης, σηκώνοντας προσεκτικά από το πρόσωπό τους τις κουβέρτες που τους καλύπτουν προσπαθώντας να αναγνωρίσουν τους νεκρούς συγγενείς τους μετά τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε την περιοχή.

There is no place to keep the dead bodies in Turkey.



These are some excerpts from the great destruction caused by the earthquake in Turkey.#Syria#earthquake#Turkey#turkiyeearthquake pic.twitter.com/vgA2PhKKXE