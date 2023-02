ΗΠΑ: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονης μέσα σε σχολικό λεωφορείο

Φρίκη έχει προκαλέσει ο άγριος ξυλοδαρμός μιας 9χρονης μαθήτριας από συμμαθητές της μέσα σε σχολικό λεωφορείο. Το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης προκαλεί ανατριχίλα.

Δε χωράει ανθρώπινος νους τη βιαιότητα με την οποία μια ομάδα μαθητών ξυλοκόπησε άγρια μια 9χρονη μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Σε βίντεο που είδε το «φως» τη δημοσιότητας, φαίνονται οι ανήλικοι να έχουν βάλει κάτω το κορίτσι και να το γρονθοκοπούν με δύναμη στο κεφάλι και το στομάχι. Η μαθήτρια προσπαθεί με τα χεράκια της να προστατευτεί από τα χτυπήματα.

This video should enrage everyone! A third-grade girl was savagely beaten on a school bus in Homestead, FL, by two boys, one of them clearly almost in high school. pic.twitter.com/eMXST3uApX