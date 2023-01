Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο - Δύο νεκροί

Δύο νεκροί ο απολογισμός της αιματηρής επίθεσης - Βίντεο από AP

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές καθώς ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίελο προς το Αμβούργο. Δυστυχώς από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι πρόσφυγας από τη Συρία.

Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η επίθεση έγινε στο περιφερειακό τρένο RE 7, κοντά στην περιοχή Μπρόκστεντ, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν.

Λόγω της επιχείρησης της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων, προκλήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της περιοχής.

JUST IN: Two people have been killed and several injured in a knife attack on a train in Germany. https://t.co/Xsn5G7hiuV pic.twitter.com/Q1JoViPa7H