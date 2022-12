Διπλή τραγωδία στη Βόρεια Ιρλανδία: Έγκυος βρέθηκε κατακρεουργημένη

Νεκρή βρέθηκε μια 32χρονη έγκυος γυναίκα στη Βόρεια Ιρλανδία, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός νεαρού άντρα ως υπόπτου για το άγριο έγκλημα.

Η νεαρή κοπέλα διένυε τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της όταν μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι της, με τη δολοφονία να χαρακτηρίζεται ως «διπλή τραγωδία». Μπορεί η αστυνομία να προχώρησε στη σύλληψη ενός 32χρονου ως υπόπτου, ωστόσο οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο 32χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή και λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση.

We have launched a murder investigation following the death of Natalie McNally.https://t.co/JhhqmFqR9g pic.twitter.com/vrEPe7MhwH