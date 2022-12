ΗΠΑ: Ισχυρός σεισμός στην Καλιφόρνια - 2 νεκροί και 11 τραυματίες

Ισχυρός σεισμός με τουλάχιστον 2 νεκρούς - Βίντεο από Reuters

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χθες Τρίτη, στη βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ εξαιτίας ισχυρού σεισμού στα ανοικτά των αμερικανικών ακτών, που προκάλεσε καταρρεύσεις, καθιζήσεις και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν λόγω του ισχυρού σεισμού / AP, Godofredo A. Vásquez

Ο σεισμός ισχύος 6,4 βαθμών χτύπησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επίκεντρο περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τη Γιουρίκα, πόλη και λιμάνι στην κομητεία Χούμπολτ, όπως διευκρίνισε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS). Στην περιοχή αυτή, που απέχει γύρω στις τέσσερις ώρες με το αυτοκίνητο από το Σαν Φρανσίσκο, «δύο άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας έκτακτων ιατρικών περιστατικών κατά τη διάρκεια ή και αμέσως μετά τον σεισμό», ανέφεραν οι αρχές της κομητείας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν. Άλλοι έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές, καθώς δύο κτίρια κατέρρευσαν, ενώ πάνω από 74.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο, PowerOutage.

Δρόμοι κόπηκαν / AP, Caltrans District 1

Εικόνες από μίνι μάρκετ / AP, Godofredo A. Vásquez

«Η εκτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», πάντως ήδη έχει διαπιστωθεί πως υπήρξαν «εκτεταμένες ζημιές», ειδικά στα δίκτυα αερίου και ύδρευσης στην περιοχή, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

Υπογραμμίζεται ότι ο σεισμός προκάλεσε ρωγμές σε δρόμο που οδηγεί στη μικρή κοινότητα Φέρνμπριτζ, όπως απαθανατίζουν φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Twitter η Ντάνια Ρομέρο, δημοσιογράφος του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού KAEF.

FERNBRIDGE EARTHQUAKE DAMAGE: Damage to Fernbridge following the 6.2 magnitude #earthquake in Humboldt County. Main road to Ferndale currently closed off by CalTrans as crews inspect for additional damage. pic.twitter.com/4BPOSvZrN9