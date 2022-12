Αφγανιστάν: 3 νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο της Καμπούλ

Βίντεο από το φλεγόμενο ξενοδοχείο - Reuters

Τουλάχιστον τρεις επιτιθέμενοι έπεσαν νεκροί από τις δυνάμεις ασφαλείας σήμερα, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, στο Αφγανιστάν, αφού άνοιξαν πυρ σε ξενοδοχείο της Καμπούλ που συχνάζουν κινέζοι υπήκοοι, δήλωσε εκπρόσωπος της διοίκησης των Ταλιμπάν. Νωρίτερα, δύο πηγές των Ταλιμπάν δήλωσαν στο Reuters πως ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της Καμπούλ, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε έναν από τους ορόφους, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter το οποίο επιβεβαίωσε το μέσο.

Στις φλόγες / Reuters

Η επίθεση σημειώθηκε, γύρω στις 2:30 τοπική ώρα, όταν ένοπλοι έθεσαν στο στόχαστρο ένα ξενοδοχείο όπου «έμεναν απλοί άνθρωποι», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ, Χαλίντ Ζαντράν, ο οποίος πρόσθεσε πως οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να ασφαλίσουν την περιοχή. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε ένα κτίριο όπου μένουν συνήθως Κινέζοι και άλλοι αλλοδαποί, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν αφού άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη.

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο πρεσβευτής της Κίνας και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν συναντήθηκαν για να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και επιδίωξαν μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια της κινεζικής πρεσβείας.

3 νεκροί / Reuters

Εκπρόσωπος της αφγανικής διοίκησης των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι σημειώθηκε επίθεση στην Καμπούλ, αλλά είπε ότι δεν θα μπορέσει να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο.

