Βρετανία: 13χρονη με λευχαιμία γιατρεύτηκε χάρη σε νέα θεραπεία

Αισιοδοξία από πειραματική θεραπεία σε 13χρονη με λευχαιμία / Bίντεο ANT1

Αισιοδοξία, ελπίδα και δάκρυα χαράς σκόρπισε η είδηση ότι η πειραματική θεραπεία με γενετικά τροποποιημένα κύτταρα που δόθηκε σε 13χρονη Βρετανίδα που έπασχε από οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, είχε ως αποτέλεσμα η μικρή ασθενής να παραμένει υγιής χωρίς σημάδια της νόσου εδώ και έξι μήνες.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC News, η 13χρονη Alyssa διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία το 2021, μία συνηθισμένη μορφή καρκίνου σε παιδιά. Το αίμα της δεν ανταποκρίθηκε στις κλασικές χημειοθεραπείες ή σε μεταμόσχευση μυελού οστών, επομένως δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Όμως οι γιατροί του Great Ormond Street Hospital του Λονδίνου, δοκίμασαν μία πρωτοπόρα πειραματική θεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα κύτταρα του ανοσοποιητικού από υγιή εθελοντή.

Ουσιαστικά, αλλάζει τα γράμματα του κώδικα DNA και παρεμβαίνει αποτελεσματικά, όπως όλα έδειξαν στην περίπτωση της Alyssa. Παρουσίασε ύφεση για 28 μέρες, και μετά τη δεύτερη μεταμόσχευση, η λευχαιμία ήταν μη ανιχνεύσιμη στον οργανισμό της. 6 μήνες μετά, είναι στο σπίτι της καλά και ανυπομονεί να επιστρέψει στο σχολείο.

Alyssa, a 13-year old T-cell leukemia (ALL) patient in the UK, was the first person to receive a base editing therapeutic—T cells with three base edits—and the first patient reported to benefit from base editing: complete remission, 6 months later.

1/3https://t.co/CgL6mD6U7B