Νήσος Τζέρσεϊ: Ένας νεκρός από έκρηξη σε κτίριο

Ένας νεκρός και «περί τους δέκα» αγνοούμενοι είναι ο προσωρινός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε στις 04.00 σε τριώροφο κτίριο κατοικιών κοντά στο λιμάνι της νήσου Τζέρσεϊ, στην Μάγχη.

#Update: Just in - CCTV Video showing you the exact moment of the reportedly gas explosion, at an apartment building block, killing at least 1 person, injuring 2 other and 12-14 other missing at #Jersey island in the port city of Saint Helier. pic.twitter.com/Aj4LnfgZsp