Δρέσδη: «Λήξη συναγερμού» για την κατάσταση ομηρίας

Η αστυνομία της Δρέσδης έδωσε τέλος στην επιχείρηση για την αντιμετώπιση πιθανής σύλληψης ομήρων στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

«Λήξη συναγερμού! Η κατάσταση ομηρείας στην Δρέσδη έληξε», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Twitter, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι που βρίσκονται στην φροντίδα της.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η αστυνομία εκκένωσε εμπορικό κέντρο και την ευρύτερη περιοχή στο κέντρο της Δρέσδης στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση πιθανής σύλληψης ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Πολλά γερμανικά μέσα, ανάμεσά τους και η Bild, μετέδωσαν ότι άνδρας, οπλισμένος με πιστόλι, έχει καταφύγει σε κατάστημα εμπορικού κέντρου, αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ στους χώρους ραδιοφωνικού σταθμού στην Δρέσδη.

Ο 40χρονος ένοπλος σκότωσε μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν καταφύγει στο εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με την Bild, που δεν διευκρινίζει τον τόπο του φόνου.

There was a shooting in the city center of #Dresden. It is reported that the perpetrator is now in the Altmarktgalerie shopping center.



