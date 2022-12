Νέο «χαστούκι» Μενέντεζ σε Τουρκία: «Δεν θα εγκρίνω τα F-16»

Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ έχει χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα και στο παρελθόν αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο - Βίντεο από ΣΚΑΙ

Ο Αμερικανός γερουσιαστής και πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία για τα F-16 που θέλει να αγοράσει η γειτονική χώρα.

Ο κ. Μενέντεζ έκανε ανάρτηση στο Twitter όπου αναφέρθηκε στο θέμα.

Contrary to some claims, the #NDAA is not a win for #Turkey. This is just one of many tools we have at our disposal in the Senate to deal with arms sales.

I'll say it again.

As #SFRC Chairman, I will NOT approve F-16s for Turkey until Erdogan halts his abuses across the region. https://t.co/TmYCwsCap9