«Η πριγκίπισσα της Bόρειας Κορέας»: Ο Κιμ εμφάνισε πρώτη φορά την κόρη του

Την πρώτη της επίσημη εμφάνιση έκανε η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια εκτόξευσης του «νέου τύπου» διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου.

Ο Κιμ που παρέμεινε επί περίπου έναν μήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εμφανίστηκε στο φερέφωνο του καθεστώτος, την εφημερίδα Rodong Sinmun σε φωτογραφίες με την κόρη του, συμπεριλαμβανομένης και μίας, όπου εμφανίζονται να κρατιούνται χέρι - χέρι και να βαδίζουν μπροστά από τον πύραυλο.

This is big. Kim decided to bring his daughter to the Hwasong-17 ICBM launch day. This is the first time we are seeing her introduced on state media. pic.twitter.com/LNBKFGlI9C