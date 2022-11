Στιγμιότυπα μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν / Βίντεο AP

Συναγερμός σήμανε στο Πακιστάν, όταν ο πρώην πρωθυπουργού της χώρας δέχθηκε πυροβολισμούς από ένοπλο κατά της αυτοκινητοπομπής του.

Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν, Ίμραν Καν, σημειώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας στο Ουαζιραμπάντ, μία πόλη σχεδόν 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, Ισλαμαμπάντ.

Ο Ίμραν Καν τραυματίστηκε στην κνήμη, σύμφωνα με το Reuters.

(VIDEO) Imran Khan in stable condition after being shot in the leg during protest march pic.twitter.com/hDkvn1Awuh