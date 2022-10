«Έπεσε» το Instagram - Αναστολή στα προφίλ χιλιάδων χρηστών

Πρόβλημα με το Instagram σε ολόκληρο τον κόσμο τις τελευταίες ώρες. Χιλιάδες χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις για αναστολή των προφίλ τους.

Μεγάλο πρόβλημα με τους προσωπικούς λογαριασμούς τους στο Instagram αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, σε πολλούς χρήστες εμφανίζεται η ειδοποίηση ότι ο λογαριασμός τους είναι ύποπτος και αναφέρουν πως τα προφίλ τους έχουν ανασταλεί.

Σύμφωνα με το DownDetector, τα προβλήματα ξεκίνησαν περίπου στις 13:08 (GMT) και επηρεάζουν τους χρήστες παγκοσμίως.

Ενώ ο λόγος της διακοπής δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα, αρκετοί χρήστες αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί τους έχουν ανασταλεί.

Άλλοι χρήστες αναφέρουν ότι χάνουν ακολούθους (followers), πιθανώς λόγω αναστολής των χρηστών.

Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 4.000 προβλήματα έχουν καταγραφεί στο DownDetector, ενώ περισσότερα από 1.000 έχουν αναφερθεί από χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε συγγνώμη από το κοινό. «Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από εσάς αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Instagram», ανέφερε σε ανακοίνωση από τον λογαριασμό της στο Twitter. «Το εξετάζουμε και ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία».

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown