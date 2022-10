Ταϊλάνδη: Μακελειό σε παιδικό σταθμό - 23 νεκρά παιδιά έως τριών ετών

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Νονγκ Μπούα Λάμπου στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όταν ένοπλος εισέβαλε σε παιδικό σταθμό κι άνοιξε πυρ.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand ’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children. Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer. He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένοπλος σκότωσε 33 ανθρώπους, ανάμεσά τους η σύζυγός του και το παιδί τους. Στη συνέχεια διέφυγε με ένα λευκό φορτηγάκι κι αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 26 θάνατοι, από τους οποίους 23 παιδιά, ηλικίας δύο έως τριών ετών, δύο δασκάλες κι ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο δράστης χρησιμοποίησε επίσης και μαχαίρια κατά τη διάρκεια της επίθεσής του και μετά διέφυγε.

Ο φερόμενος ως δράστης ήταν πρώην αστυνομικός, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από το σώμα γιατί στον οργανισμό του είχαν ανιχνευθεί ναρκωτικά. Αύριο μάλιστα θα γινόταν η δίκη του.

Οι μαζικές επιθέσεις στην Ταϊλάνδη είναι σπάνιες. Η τελευταία που συγκλόνισε τη χώρα ήταν το 2020, όταν ένας στρατιωτικός σκοτωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 57 γιατί είχε εξοιργιστεί για μια μεσιτική συμφωνία που είχε ναυαγήσει.

Συλλυπητήρια στον λαό και στην κυβέρνηση της Ταϊλάνδης για την τραγωδία στον παιδικό σταθμό έστειλε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Horrified and deeply saddened by the brutal attack on a child care center in #Thailand, resulting in the deaths of innocent people and many children among them



Our heartfelt condolences to the victims' families, and to the people and Gov't of Thailand over this terrible tragedy pic.twitter.com/dtvbCoUFmp