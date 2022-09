Κυκλώνας Ίαν: Viral η ρεπόρτερ που έβαλε… προφυλακτικό στο μικρόφωνό της

Στιγμιότυπα από τον καταστροφικό κυκλώνα Ίαν στη Φλόριντα / AP

Viral έχει γίνει μια δημοσιογράφος που καλύπτει τον καταστροφικό κυκλώνα Ίαν στη Φλόριντα. Η νεαρή κοπέλα έκανε ρεπορτάζ, έχοντας τοποθετήσει ένα... προφυλακτικό στο μικρόφωνό της.

Florida reporter explains why she put a “condom” on her microphone during her live broadcast of Hurricane Ian 👀🤔 pic.twitter.com/kbsMaaAHHW

Ο λόγος για την Kyla Galer του NBC που έκανε «ασφαλές» ρεπορτάζ μέσα στη θεομηνία, την ώρα που ο «Ίαν» «σάρωνε» τη νότια πολιτεία των ΗΠΑ εξήγησε στους τηλεθεατές γιατί έβαλε λάτεξ στο μικρόφωνό της.

«Πολλοί με ρώτησαν τι είναι αυτό στο μικρόφωνό μου. Είναι αυτό που νομίζετε. Ένα προφυλακτικό. Βοηθάει στην προστασία του εξοπλισμού. Αυτά τα μικρόφωνα δεν πρέπει να βραχούν. Φυσάει και βρέχει πολύ έτσι πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή να βάλουμε ένα προφυλακτικό στο μικρόφωνο», ανέφερε μετά το σάλο που προκλήθηκε.

Λίγο αργότερα και ο συνάδελφός της έσπευσε να την υποστηρίξει, λέγοντας στο Twitter: «Χρησιμοποιούμε προστασία στο ρεπορτάζ για τον κυκλώνα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να παραμείνει στεγνό ένα μικρόφωνο» εξήγησε ο δημοσιογράφος.

** WE PRACTICE SAFE HURRICANE REPORTING **



Yes, it's a condom.

Nothing better to waterproof a microphone.



My Waterman Broadcasting colleague @kylagaler has been fielding lots of questions, haha.



Moment of levity in this nasty storm... #HurricaneIan pic.twitter.com/hdyiXdhZIL