Ιράν: Τουλάχιστον 31 νεκροί στις διαδηλώσεις για τη Μαχσά Αμινί

Το Ιράν φλέγεται από την κοινωνική εξέγερση που ξέσπασε μετά από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί.

The US has imposed sanctions on Iran's feared morality police, accusing it of "abuse and violence against Iranian women".



The move follows unrest over the death of Mahsa Amini, who died in police custody.https://t.co/MbOxo6IPlf pic.twitter.com/gg6uIyrzyH — DW News (@dwnews) September 22, 2022

Η νεαρή κοπέλα συνελήφθη γιατί δε φορούσε σωστά τη μαντίλα της κι έπεσε σε κώμα ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη και βασανίστηκε άγρια. Μετά από ένα 24ωρο «έφυγε» από τη ζωή, με τη λαϊκή οργή να ξεχειλίζει.

Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και χθες σε τουλάχιστον 31 πολιτείες και στην πρωτεύουσα της χώρας, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 31 νεκρούς.

Women in Iran are burning their hijabs, cutting their hair and protesting for freedom. Sending love to the brave women in Iran. I hope the world is watching #MahsaAmini pic.twitter.com/UjNQX16Pas — Will Ahmed (@willahmed) September 23, 2022

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες κι ακόμα περισσότεροι οι συλληφθέντες, κάνοντας λόγο για σκληρή και βίαιη καταστολή.

31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Ιράν

Ωστόσο, η κρατική τηλεόραση του Ιράν, μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι 17, ανάμεσά τους και πολλοί αστυνομικοί, που έπεσαν θύματα των διαδηλωτών.

Στο νότιο Ιράν διαδηλωτές έκαψαν πορτρέτο του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ.

Χιλιάδες κόσμου έχουν βγει στους δρόμους του Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης Χαμσά Αμινί

Στην υπόλοιπη χώρα έκαψαν αστυνομικά τμήματα και περιπολικά, ενώ φώναζαν συνθήματα εναντίον του καθεστώτος.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει μια ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη Ρας να ενώνεται με τους διαδηλωτές, πετώντας τη μαντίλα της και φωνάζοντας «θάνατος στον Χαμεϊνί», τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν από το 1989.

Elderly woman in Iran takes off headscarf, joins the youth protests, chanting “death to Khamenei”. One of few in streets who knew how life was in Iran before the Islamic revolution 1979: pic.twitter.com/hz5BJ2j50E — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 22, 2022

Το διαδίκτυο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, γι’ αυτό και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό και η πρόσβαση σε εφαρμογές κοινωνικών δικτύων έχει περιοριστεί.

Διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος καταγράφηκαν και εκτός του Ιράν, όπως στη Βηρυτό και την Κωνσταντινούπολη. Εκεί γυναίκες συνέχισαν να κόβουν μπροστά στις κάμερες τις κοτσίδες τους για να δείξουν ότι τα μαλλιά ανήκουν σε αυτές και τα κάνουν οι ίδιες ό,τι θέλουν.

Ιράν: Αρνείται ο Ραϊσί ότι η Μαχσά Αμινί δολοφονήθηκε από την αστυνομία ηθών

Την ίδια ώρα η προγραμματισμένη συνέντευξη του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί στο CNN ακυρώθηκε, εξαιτίας της άρνησης της δημοσιογράφου Κριστιάν Αμανπούρ να φορέσει μαντίλα για να του συνομιλήσει.

Η Μαχσά Αμινί πέθανε 24 ώρες αφότου συνελήφθη γιατί δε φορούσε σωστά τη μαντίλα της

Πάντως, ο Ραΐσι επιμένει ότι δε συνέβη τίποτα μεμπτό με την 22χρονη, υποστηρίζοντας από την έδρα του ΟΗΕ ότι «υπάρχει ελευθερία έκφρασης στο Ιράν, αλλά οι σκηνές χάους είναι απαράδεκτες». Δήλωσε, μάλιστα, ότι θα διεξαχθεί σε βάθος έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της Μαχσά.

Επί προεδρίας τους τέθηκαν ακόμα πιο αυστηρά πλαίσια για τις γυναίκες και τον τρόπο ντυσίματός τους. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές για άσκηση βίας σε βάρος γυναικών από την αστυνομία ηθών. Πολλές έχουν δεχθεί ξύλο με ρόπαλα, έχουν συρθεί με μαλλιά από οχήματα και βανάκια της αστυνομίας ηθών κι έχουν συλληφθεί.



