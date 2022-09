Βασίλισσα Ελισάβετ: To τελευταίο «αντίο» του Μπάιντεν

Σε όλα τα κεντρικά σημεία του Λονδίνου, στους δρόμους που οδηγούν προς το Αββαείο του Ουέστμινστερ, ο δρόμος έχει κλείσει για τα αυτοκίνητα, ενώ άνδρες της αστυνομίας αλλά και της ιδιωτικής ασφάλειας περιπολούν καθώς στο Λονδίνο επικρατεί πανδαιμόνιο.

Η απεσταλμένη του Star στο Λονδίνο Κατερίνα Παπακωστοπούλου μεταφέρει το κλίμα. Στο δρόμο εχουν στηθεί ήδη γερανοί για να γίνει η τηλεοπτική κάλυψη του ιστορικού γεγονότος.

Οι άνδρες της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικοί με τον κόσμο και δίνουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες.

Πολλοί έχουν στήσει σκηνές στο δρόμο για να διανυκτερεύσουν εκεί και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την κηδεία.

Στο μεταξύ απόψε θα διεξαχθεί η «δεξίωση του αιώνα».

Τη δεξίωση διοργανώνει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το βράδυ της Κυριακής, προς τιμήν των υψηλών προσκεκλημένων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφθασε το βράδυ του Σαββάτου στο Λονδίνο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ.

Το απόγευμα της Κυριακής το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ απέτισε φόρο τιμής στη σορό της Ελισάβετ Β’, η οποία εξακολουθεί να εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

'To all the people of the United Kingdom our hearts go out to you.'



US President Joe Biden says we were "fortunate" to have Queen Elizabeth for 70 years and the "world is better for her".



Latest: https://t.co/8AFWhoW82a



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Q9vRaMts4g