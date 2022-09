Παρουσιάστρια έπαθε εγκεφαλικό στον αέρα - «Συγγνώμη, κάτι μου συμβαίνει»

Παρουσιάστρια ειδήσεων σε τηλεοπτικό σταθμό της Οκλαχόμα των ΗΠΑ άρχισε να παθαίνει εγκεφαλικό την ώρα που ήταν στον «αέρα».

Η Julie Chin άρχισε να χάνει τα λόγια της, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να διακόψει για λίγα λεπτά τη σύνδεση.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

Η παρουσιάστρια του καναλιού KJRH μιλούσε σε ζωντανή μετάδοση για την ακύρωση της εκτόξευσης του Artemis-I της NASA, όταν ξαφνικά δεν μπορούσε να διαβάσει τις πληροφορίες του ρεπορτάζ.

«Συγγνώμη, κάτι συμβαίνει με μένα σήμερα το πρωί και ζητώ συγγνώμη από όλους», είπε φανερά ταραγμένη, δίνοντας «πάσα» στη μετεωρολόγο του καναλιού: «Ας προχωρήσουμε και ας πάμε στη μετεωρολόγο Άνι Μπράουν».

Η Μπράουν ανέλαβε τη μετάδοση, καθώς η Τσιν ακουγόταν να προσπαθεί να ζητήσει συγγνώμη εκτός κάμερας.

«Τζούλι, σε αγαπάμε τόσο πολύ, σε αγαπάμε τόσο πολύ», είπε η Μπράουν γελώντας. «Όλοι έχουμε τέτοιες μέρες», πρόσθεσε.

Οι συνάδελφοί της κάλεσαν ασθενοφόρο και η Chin μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Follow up: Julie Chin has posted this photo from the hospital where she’s recovering from a stroke. She’s doing well, and expects to be back at work soon. She sends thanks to her work colleagues who saw what was happening and called for help immediately. Love you @JulieChin! pic.twitter.com/9CYWNK9mVv