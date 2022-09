ΗΠΑ: Συναγερμός για πιλότο που απειλεί να ρίξει αεροσκάφος σε κατάστημα

Η «τρελή» πορεία του αεροπλάνου - Βίντεο από Reuters

Συναγερμός έχει σημάνει στην πολιτεία του Μισισίπι στις ΗΠΑ καθώς ο πιλότος ενός μικρού αεροσκάφους απειλεί να ρίξει το αεροπλάνο του σε κατάστημα της αλυσίδας Walmart.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αστυνομικών αρχών στην πόλη Τουπέλο του Μισισίπι, έγινε προληπτική εκκένωση του καταστήματος.

Video sent by @AlyssaWTVA of the plane that's threatening to crash in Tupelo. https://t.co/hfbBIAjpD6 pic.twitter.com/5uEwagzsJI