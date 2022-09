Αργεντινή: Απόπειρα δολοφονίας της Κίρσνερ - Δεν εκπυρσοκρότησε το όπλο

Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Άνδρας συνελήφθη χθες Πέμπτη το βράδυ στο Μπουένος Άιρες αφού έστρεψε γεμάτο όπλο στην αντιπρόεδρο Κριστίνα Κίρσνερ καθώς επέστρεφε σπίτι της, επεισόδιο που καταδικάστηκε από όλη την πολιτική τάξη της Αργεντινής.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα του ενόπλου που εικονίζεται να σημαδεύει με πιστόλι στο κεφάλι την πρώην πρόεδρο Κίρσνερ από πολύ μικρή απόσταση, καθώς η νυν αντιπρόεδρος βγαίνει από το αυτοκίνητο που τη μετέφερε στην κατοικία της, στη συνοικία Ρεκολέτα, και συναντάται με υποστηρικτές της που την περιμένουν προτού μπει. Ο άνδρας τραβά τη σκανδάλη, αλλά το πιστόλι δεν εκπυρσοκροτεί.

«Είδα ένα χέρι να ξεπροβάλει πάνω από τον ώμο μου κρατώντας όπλο και μαζί με κόσμο γύρο μου τον θέσαμε υπό έλεγχο», είπε επιτόπου στο Γαλλικό Πρακτορείο υποστηρικτής της κυρίας Κίρσνερ, που δεν θέλησε να δώσει το όνομά του. Εικονίζεται καθαρά να συμμετέχει στην εξουδετέρωση του ενόπλου στα τηλεοπτικά πλάνα.

Η τρομακτική στιγμή που άντρας σημαδεύει στο κεφάλι με όπλο την αντιπρόεδρο της Αργεντινής, Κριστίνα Κίρσνερ

Αστυνομικοί συνέλαβαν κατόπιν τον άνδρα, που οδηγήθηκε σε περιπολικό της αστυνομίας σε παρακείμενο δρόμο. Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε εν μέσω φωνών και αποδοκιμασιών δεκάδων παρόντων. Ο υπουργός Ασφάλειας Ανίμπαλ Φερνάντες επιβεβαίωσε λίγο αργότερα. «Τώρα το συμβάν θα αναλυθεί από το προσωπικό της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της αστυνομίας», θα εξεταστούν «τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι διαθέσεις αυτού του προσώπου», είπε ο υπουργός Φερνάντες.

Ο ύποπτος, 35 ετών, έχει καταγωγή από τη Βραζιλία. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του αργά το βράδυ, ο πρόεδρος Αλμπέρτο Φερνάντες τόνισε πως «το όπλο του υπόπτου περιείχε πέντε σφαίρες», αλλά «για λόγο που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, δεν πυροβόλησε παρότι τραβήχτηκε η σκανδάλη».

Η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Κριστίνα Κίρσνερ είναι σοκαρισμένη έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον της / Φωτογραφία: AP

Το σταυροδρόμι μπροστά στο ακίνητο όπου ζει η κυρία Κίρσνερ πολύ γρήγορα αποκλείστηκε από την αστυνομία με κορδέλες που ανέγραφαν «τόπος εγκλήματος». Αστυνομικοί έκαναν έρευνα. Εκατοντάδες υποστηρικτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ εδώ και περίπου δέκα ημέρες μπροστά στο σπίτι της κυρίας Κίρσνερ για εκφράσουν την υποστήριξή της στην πρώην αρχηγό του κράτους (2007-2015), η οποία δικάζεται το τρέχον διάστημα για απάτη και διαφθορά.

Την 22η Αυγούστου, η εισαγγελία ζήτησε να επιβληθεί ποινή 12 ετών κάθειρξης και να απαγορευθεί το εκλέγεσθαι στην αντιπρόεδρο. Η δίκη της αφορά αναθέσεις δημοσίων έργων στο προπύργιό της, στη Σάντα Κρους (νότια) κατά τη διάρκεια των δυο θητειών της στην προεδρία.

Η υπόθεση προκάλεσε πολλές διαδηλώσεις υποστήριξης στην κυρία Κίρσνερ από τον σκληρό πυρήνα της περονιστικής αριστεράς, της οποίας είναι εξέχουσα μορφή. Έγιναν συγκεντρώσεις υπέρ της σε πόλεις της Αργεντινής την περασμένη εβδομάδα. Και κάθε βράδυ αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι την περιμένουν έξω από το σπίτι της.

🛰 | 🇦🇷》#Argentina — #BREAKING — The moment Brazilian national Fernando Andrés Sabag Montiel attempted to assassinate Argentina's left-wing Vice President #CristinaKirchner is captured on camera from a different camera angles



— Luckily the gun jammed.

— 🎥 Below pic.twitter.com/XLsF6CtTwe