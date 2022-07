Από άβολα εξώφυλλα, έχουμε την Ολένα Ζελένσκα στη Vogue

Η Vogue έβαλε στο εξώφυλλό της την Ολένα Ζελένσκα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια γενναία γυναίκα. Το κομμάτι μιλάει αναλυτικά για τον αγώνα της κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και πώς ήταν πάντα στο πλευρό του συζύγου της. Ωστόσο, ακόμα και οι θερμοί υποστηρικτές του αναρωτιούνται αν αυτή είναι η δουλειά του ηγέτη εν καιρώ πολέμου.

“We have no doubt we will prevail.” As the war in Ukraine enters a critical new phase, the country’s First Lady, Olena Zelenska, has become a key player—a frontline diplomat and the face of her nation’s emotional toll. https://t.co/DCXWYnzAsK pic.twitter.com/wcaY5IFGHf