Η Gazprom κόβει το φυσικό αέριο στη Γερμανία

Η ρωσική Gazprom (GAZP.MM) ανακοίνωσε με επιστολή της ότι παύει να προμηθεύει φυσικό αέριο σε τουλάχιστον έναν μεγάλο πελάτη στην Ευρώπη, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από της 14 Ιουνίου για την παροχή φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Reuters.

