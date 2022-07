ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε παρέλαση στο Ιλινόις- Έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες

Πυροβολισμοί στο Ιλινόις σε παρέλαση της 4ης Ιουλίου. Ο τραγικός απολογισμός μέχρι στιγμής είναι έξι νεκροί και 24 τραυματίες, ενώ ο δράστης της επίθεσης αναζητείται.

Συναγερμός σήμανε στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ στο Σικάγο των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς. Οι νεκροί από τους πυροβολισμούς ανέρχονται στους έξι και στους 24 οι σοβαρά τραυματίες.

#BREAKING: ** HORROR ON THE FOURTH: UNKNOWN NUMBER OF DEAD AND WOUNDED AFTER MASS SHOOTING AT CHICAGO FOURTH OF JULY PARADE ** Mass shooting at Highland Park Fourth of July parade, multiple people shot https://t.co/00pTb9yyoU pic.twitter.com/VnIYQGeWiK