Συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και ΕΕ για εξαγωγές φυσικού αερίου

Συμφωνία για εξαγωγές φυσικού αερίου θα υπογράψουν σήμερα το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια μιας περιφερειακής διάσκεψης για την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Ενέργειας.

Οι Βρυξέλλες έχουν δηλώσει πως το Ισραήλ μπορεί να αποτελέσει μια νέα πηγή αερίου, καθώς η ΕΕ προσπαθεί να περιορίσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια.

Η συμφωνία θα επιτρέψει για πρώτη φορά «σημαντικές» εξαγωγές ισραηλινού αερίου προς την Ευρώπη, ανακοίνωσε το υπουργείο. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει πως περιμένουν ότι το ισραηλινό αέριο θα σταλεί για να υγροποιηθεί σε σταθμούς στην Αίγυπτο και στη συνέχεια θα μεταφερθεί με πλοία προς βορράν, στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε στο twitter πως «με αυτή τη συμφωνία θα εργαστούμε για τη σταθερή παράδοση φυσικού αερίου στην ΕΕ από την περιοχή East Med. Αυτό θα συμβάλει στην ενεργειακή μας ασφάλεια. Και κατασκευάζουμε υποδομές κατάλληλες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - την ενέργεια του μέλλοντος.»

With this 🇪🇺🇪🇬🇮🇱 agreement we will work on the stable delivery of natural gas to the EU from the East Med region.



This will contribute to our 🇪🇺 energy security.



And we are building infrastructure fit for renewables - the energy of the future. pic.twitter.com/GYFPXwFpsp