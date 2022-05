Ουκρανία: Πληροφορίες για χτύπημα σε ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα

Ρωσική φρεγάτα φλέγεται στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Οδησσού, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρωσική φρεγάτα Admiral Makarov κλάσης «Admiral Grigorovich» φλέγεται έξω από το Φιδονήσι και βρίσκεται κοντά στην Οδησσό.

Είναι πιο πρόσφατα κατασκευασμένη και προηγμένη κύρια μονάδα κρούσης του Στόλου Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μάχες στην περιοχή πρόκειται να ενταθούν μέσα στις επόμενες ημέρες ώστε η Ρωσία να μπορεί να προβάλει μία νίκη μέχρι τις 9 Μαΐου, ωστόσο είναι φανερό ότι η Μόσχα χάνει συνεχώς έδαφος αλλά και πολεμικά πλοία.

There are unconfirmed reports from Odessa saying that a Russian Krivak-class frigate is on fire in the Black Sea near the Snake Island after being hit by a Ukrainian Neptune missile.

Meanwhile, a U.S. Air Force RQ-4B Global Hawk is surveilling the region… pic.twitter.com/rGRYYged2t