Έλον Μασκ: Σχεδιάζει να βάλει συνδρομή σε χρήστες του Τwitter

Ριζοσπαστικές αλλαγές σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ο Έλον Μασκ μόλις ολοκληρώσει την εξαγορά της εταιρείας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάρτησή του, η πλατφόρμα τηςTwitter Inc θα είναι πάντα χωρίς χρέωση για τους περιστασιακούς χρήστες, αλλά η εταιρία ενδέχεται να επιβάλλει μία μικρή συνδρομή για τους εμπορικούς χρήστες και τις κυβερνήσεις, καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας προσπαθεί να καταστήσει το Twitter πιο προσβάσιμο για τους περισσότερους Αμερικανούς.

Δεν θα χρεωθούν οι περιστασιακοί χρήστες

«Το Twitter θα είναι πάντα χωρίς χρέωση για τους περιστασιακούς χρήστες, αλλά ίσως υπάρξει ένα μικρό κόστος για τους εμπορικούς και κυβερνητικούς χρήστες», ανακοίνωσε ο Μασκ σε μία ανάρτησή του. Το Twitter δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού του Reuters.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users