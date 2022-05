Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα σε Χερσώνα και Οδησσό

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 30/4

Μαίνεται το άγριο σφυροκόπημα στη Χερσώνα και την Οδησσό από τις ρωσικές δυνάμεις. Στη Μαριούπολη ξεκίνησε η εκκένωση του εργοστασίου Azovstal, όπου έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι. Συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Ντονμπάς.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις σφυροκόπησαν με πυραύλους χθες Σάββατο τη νότια και την ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο.

Μαίνεται το άγριο σφυροκόπημα στη Χερσώνα

Στον αντίποδα η Μόσχα ανέφερε σήμερα θανάτους αμάχων από επιθέσεις με οβίδες του ουκρανικού στρατού σε χωριά της Χερσώνας.

Εν τω μεταξύ, στη Μαριούπολη απομακρύνθηκαν τα πρώτα γυναικόπαιδα από το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, όπου παραμένουν εδώ και μέρες εγκλωβισμένοι Oυκρανοί στρατιώτες κι άμαχοι.

This video is a clear demonstration of why civilians in Mariupol, including those hiding in the Azovstal plant, are afraid to leave the basements and do not believe the occupiers about the possibility of a safe evacuation from the city. pic.twitter.com/daoXsw6tss