Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της Οδησσού

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της Οδησσού κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Την είδηση μετέδωσε ο ουκρανικός στρατός.

Τις τελευταίες μέρες ο ρωσικός στρατός κινείται και προς τη νότια Ουκρανία, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, καθώς δείχνει την πρόθεση του Πούτιν να αποκλείσει τελείως την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

‼️The authorities of Odessa reported about the strikes on the city



The object of the attack was the runway of the #Odessa airport. Its further use is impossible. pic.twitter.com/CUKrSGst2X