Ουκρανία: Νέες εκρήξεις στο Κίεβο την ώρα της επίσκεψης Γκουτέρες

To ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για τις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία

Δύο νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Κίεβο της Ουκρανίας. Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν πως στο κέντρο της πόλης υπάρχει πυκνός καπνός, αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη η αιτία για τις εκρήξεις.

Οι εκρήξεις ίσως προέρχονται από ρωσικό πύραυλο ή θραύσματά του, αν τον κατέρριψαν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ζελένσκι Μιχαήλο Ποντόλιακ, πρόκειται για χτύπημα με ρωσικούς πυραύλους, την ώρα που στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας βρίσκεται ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

This is reportedly what caused the explosion, another Kalibr cruise missiles, video allegedly taken showing flight path in the direction towards #Kyiv. Can't be confirmed everyone in Kyiv center heard 2 explosions. pic.twitter.com/yd2OJHhaX1