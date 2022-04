Πολωνία: Δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο με τέσσερις νεκρούς

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 20 τραυματίστηκαν και 7 αγνοούνται έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ανθρακωρυχείο στη νότια Πολωνία.

«Ο ένας από τους ανθρακωρύχους που τραυματίστηκαν στο ορυχείο της Πνιόβεκ υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Είναι το τέταρτο θύμα του δυστυχήματος στο ορυχείο», αναφέρει η εταιρεία JSW, στην οποία ανήκει το ορυχείο, σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Εξακολουθούν να αναζητούνται άλλοι 7 άνθρωποι», σημείωσε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάτσεκ Σάσιν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σύμφωνα με την JSW, μια πρώτη έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε βάθος 1.000 μέτρων στο ορυχείο στην Πνιόβεκ στο Παβλόβιτσε. Σαράντα δύο ανθρακωρύχοι βρίσκονταν στο σημείο της έκρηξης και οι περισσότεροι από αυτούς υπέστησαν εγκαύματα. Μάλιστα, οι γιατροί αναφέρουν πως κάποιοι εγκαυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έχουν υποστεί βλάβη στους πνεύμονες αλλά και μεγάλα σημεία του σώματός τους.

Μια δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και έπληξε μέλη των σωστικών συνεργείων. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει χαθεί η επικοινωνία με τουλάχιστον επτά διασώστες.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ανθρακωρύχων και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο σημείο.

Η Πολωνία, η οποία συνεχίζει να εξαρτάται από τον άνθρακα για περίπου το 70% της ενέργειας που χρειάζεται, έχει αντιμετωπίσει κι άλλα δυστυχήματα σε ορυχεία τα τελευταία χρόνια.

Τον Μάρτιο του 2021 δύο ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε στο ορυχείο του Μισλοβίτσε-Βεσόλα στη νότια Πολωνία, ενώ το 2018 πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ορυχείο της Ζοφιόβκα που ανήκει στην JSW.

Το 2021 σχεδόν 80.000 άνθρωποι απασχολούνταν στον τομέα των ορυχείων στην Πολωνία.

To ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μέσα από μήνυμά του στο twitter.

Deeply saddened by the news of the tragic coal mine accident in #Poland. Αt this difficult time, οur thoughts go out to the missing, the injured & to the rescue crews. We express our sincere condolences to the bereaved families & our sympathy to the people & gov't of Poland pic.twitter.com/UiBBfC2m4S