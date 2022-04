Πούτιν: Απαγορεύει στον Τζόνσον την είσοδο στη Ρωσία

Φωτογραφίες από τη συνάντηση Ζελένσκι - Τζόνσον στο Κίεβο/ Βίντεο: Reuters

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, της υπουργού Εξωτερικών Λιζ Τρας, του υπουργού Άμυνας Μπεν Γουάλας και άλλων δέκα μελών της βρετανικής κυβέρνησης και πολιτικών.

Η απόφαση ελήφθη «υπό το φως της πρωτόγνωρης εχθρικής δράσης της βρετανικής κυβέρνησης, ιδιαίτερα της επιβολής κυρώσεων εναντίον υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου, όπου προστίθεται ότι θα διευρύνει σύντομα τον κατάλογο.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο 9 Απριλίου ο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε στο Κίεβο και συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αργότερα, μετά το τέλος της συνάντησης, ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο twitter ότι σχεδιάζεται ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικ ής ενίσχυσης για την Ουκρανία. «Είναι απόδειξη της δέσμευσής μας στον αγώνα αυτής της χώρας εναντίον της βάρβαρης εκστρατείας της Ρωσίας», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3