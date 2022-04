Ο Μπάιντεν έκανε χειραψία με... αόρατο συνομιλητή - Το viral βίντεο

Στιγμιότυπο του Τζο Μπάιντεν να κάνει χειραψία μόνος του, στον αέρα, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Ερωτήματα για την υγεία του Αμερικανού προέδρου.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος φαίνεται να χαιρετά μόνος του, σαν να κάνει χειραψία σε έναν... αόρατο συνομιλητή.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo