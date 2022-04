Ουγγαρία: Φορτηγό τράκαρε με τρένο - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν ένα ημιφορτηγό συγκρούσθηκε με τρένο στη νότια Ουγγαρία νωρίς σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν κάποια από τα βαγόνια του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια διάβαση στην περιοχή Μίντσζεντ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 140 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Βουδαπέστης, κοντά στο σύνορο της Ουγγαρίας με τη Σερβία, λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδος, προσέθεσε η αστυνομία.

«Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, επομένως δεν μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό των θυμάτων», είπε στο Reuters ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η ουγγρική ειδησεογραφική ιστοσελίδα delmagyar.hu έγραψε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που δείχνει ένα βαγόνι του τρένου να έχει ανατραπεί, ένα ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή ασθενών και ασθενοφόρα στον τόπο του δυστυχήματος.

🚨🇭🇺#Hungary: Several people were killed when a pick-up truck crashed into a train in southern Hungary. pic.twitter.com/8FwGXqy4MV