Τα γέλια του Τζόνσον ενώ μιλούσαν για το δράμα των προσφύγων της Ουκρανίας

Σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό φαίνεται ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, να ξεσπά σε γέλια και να... κάνει γκριμάτσες, την ώρα που ο Καγκελάριος του Θησαυροφυλακίου Ρίσι Σουνάκ μιλούσε στο βρετανικό κοινοβούλιο για το δράμα των προσφύγων στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όταν ο Σουνάκ ξεκίνησε τη δήλωσή του για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, ο Τζόνσον, που μόλις είχε κατέβει από το βήμα, έτρεμε από τα γέλια και έκανε μορφασμούς επί σχεδόν 15 δευτερόλεπτα.

Boris Johnson chuckles and pulls faces as Rishi Sunak talks about people huddling in basements in Ukraine. #springstatement pic.twitter.com/UEACgsxwez