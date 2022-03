Αμερικανικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Νορβηγία - Νεκρό όλο το πλήρωμα

Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη βόρεια Νορβηγία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όπως ανέφεραν τα Κέντρα Συντονισμού Διάσωσης (JRCC) της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία, και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους. Επρόκειτο για το αεροσκάφος MV-22B Osprey που συμμετείχε στη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ Cold Response.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο Τύπου του Κέντρου Διάσωσης, το αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική αποστολή και σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης του θα έπρεπε να προσγειωθεί στο Μπόντο λίγο μετά τις 18.00, τοπική ώρα, την Παρασκευή, κάτι ωστόσο που δε συνέβη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες ήταν κακές. Τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε μέσω Twitter o Νορβηγός πρωθυπουργός.

It is with great sadness we have recived the message that four American soldiers died in a plane crash last night. The soldiers participated in the NATO exercise Cold Response. Our deepest sympathies go to the soldiers' families, relatives and fellow soldiers in their unit.