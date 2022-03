Ουκρανία: Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στο Κίεβο – Λιμοκτονεί η Μαριούπολη

Το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Star για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Ουκρανία δύο εβδομάδες μετά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, με τον ρωσικό κλοιό γύρω από το Κίεβο να σφίγγει ασφυκτικά.

Στη Μαριούπολη όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει ζουν υπό τραγικές συνθήκες, χωρίς ρεύμα, νερό, θέρμανση και τρόφιμα.

Ρωσικά τανκς έχουν φτάσει πλέον στις βορειοανατολικές παρυφές της ουκρανικής πρωτεύουσας, την οποία απειλούν να περικυκλώσουν, έχοντας ήδη φτάσει στα βόρεια και τα δυτικά προάστιά της.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μεταδίδει ότι στήλες καπνού έβγαιναν από το χωριό Σκιμπίν, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το τελευταίο φράγμα των ουκρανικών δυνάμεων στη βορειοανατολική είσοδο του Κιέβου.

Βομβαρδισμένο τανκ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν μάχες για τον έλεγχο του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε χθες πως ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να περικυκλώσει διάφορες ουκρανικές πόλεις.

Another airstrike struck #Mariupol , reports Segodnya. Judging by the video, a large crater was formed in the ground. It is scare to imagine how big this bomb was. pic.twitter.com/L57e773coP

«Σε Χάκοβο, Τσερνιγκίβ, Μαριούπολη βλέπουμε προσπάθειες να περικυκλωθούν», είπε.

«Το ίδιο είδος κινήσεων παρατηρείται γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, με πολλές γραμμές προώθησης των ρωσικών στρατευμάτων», πρόσθεσε.

Η Μαριούπολη έχει σχεδόν ισοπεδωθεί

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο ρωσικός στρατός προέλασε περίπου 5 χιλιόμετρα τις προηγούμενες 24 ώρες κι έχει επομένως αποκτήσει κάποια ορμή.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο έχει ισχυρή άμυνα και παραδέχθηκε ότι είναι αδύνατον να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή πότε ο ρωσικός στρατός θα εισβάλει στο Κίεβο.

Ουκρανοί στρατιώτες προετοιμάζονται για την μεγάλη μάχη στο Κίεβο

«Σε ορισμένα σημεία, οι μονάδες του βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας», είπε.

Στο μεταξύ δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar δείχνουν ότι η μεγάλη ρωσική οχηματοπομπή που βρισκόταν βορειοδυτικά του Κιέβου, κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, διασκορπίστηκε και αναδιατάχθηκε.

Our colleague Sasha is in #Mariupol right now.



It's tough to hear what he describes.



It's even tougher to imagine how people are managing to survive. pic.twitter.com/LAeBknHccx