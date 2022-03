Ουκρανία: Οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν τους πυρηνικούς σταθμούς

Ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους για να πάρουν τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Οι Ρώσοι επιχειρούν να σπάσουν ένα οδόφραγμα προς το εργοστάσιο που είχε ανεγερθεί από κατοίκους και στρατιώτες, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γερασένκο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Ένας άλλος σύμβουλος, ο Βαντίμ Ντενισένκο, είπε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική με τους Ρώσους να εισέρχονται στην πόλη Ενερχοντάρ όπου ζουν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου.

Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου

Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαριούπολη, όπου υπό κατοχή βρίσκονται 400.000 άνθρωποι, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

«Αυτήν τη στιγμή προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη Μαριούπολη. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση 400.000 άνθρωποι….Προσπαθούμε να στείλουμε εκεί ανθρωπιστική βοήθεια» δήλωσε η Λουντμίλα Ντενίσοβα αρμόδια της ουκρανικής Βουλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ukraina-24».

Mariupol. The mayor says bridges and trains are destroyed, so it’s hard to evacuate people. No water, no electricity. Authorities try to rebuild infrastructure but also organize “green corridor”. pic.twitter.com/DAQ7YocNaH

«Δουλεύουμε πρώτον για να βοηθήσουμε του πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Δηλαδή δημιουργούμε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, με τους στρατιωτικούς μικρούς ‘πράσινους διαδρόμους’ ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας είτε να εγκαταλείψουν τα επικίνδυνα σημεία είτε να τους παράσχουμε την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια» δήλωσε η ίδια.

Τουλάχιστον 22 νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στην περιοχή Τσερνίχιφ της Ουκρανίας, ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF