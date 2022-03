Disney, Warner Bros και Sony σταματούν τις προβολές στη Ρωσία

Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εικόνες χάους στο Κίεβο - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (28/2)

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τους βομβαρδισμούς που μαίνονται στη χώρα για έκτη συνεχή ημέρα, σύσσωμος ο δυτικός κόσμος προχωρά σε ολοένα και μεγαλύτερο εμπάρκο σε ρωσικά προϊόντα, αλλά και ακυρώσεις ρωσικών θεατρικών παραστάσεων.

Μέσα σε αυτό το πολεμικό κλίμα, οι Warner Bros, Disney και Sony σταμάτησαν την προβολή ταινιών στους ρωσικούς κινηματογράφους. Αυτό σημαίνει ότι οι κυκλοφορίες των μεγάλων ταινιών «The Batman», «Turning Red» και «Morbius» δε θα πραγματοποιηθούν τελικά, παρόλο που είχε προγραμματιστεί το αντίθετο.

Η υπερπαραγωγή της Warner Bros «The Batman» αναμενόταν να κυκλοφορήσει στη Ρωσία την ερχόμενη Παρασκευή. «Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία, η Warner Media διακόπτει την κυκλοφορία της ταινίας μεγάλου μήκους “The Batman” στη Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας.

Warner Bros. is halting the release of “The Batman” in Russia, just days before it was to open in theaters there. The Walt Disney Co. and Sony also say they'll delay the release of their films in Russia following the invasion of Ukraine. https://t.co/IIKEP3fgKR — The Associated Press (@AP) March 1, 2022

Από την πλευρά της, η Disney καθυστέρησε τη ρωσική κυκλοφορία της ταινίας κινουμένων σχεδίων της Pixar, «Turning Red». «Δεδομένης της απρόκλητης εισβολής στην Ουκρανία και της τραγικής ανθρωπιστικής κρίσης, διακόπτουμε την κυκλοφορία των ταινιών στους κινηματογράφους στη Ρωσία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Disney.

Disney said on Monday that it was “pausing” theatrical releases in Russia, including the Pixar film “Turning Red,” which was scheduled to release there on March 10. https://t.co/75KNP8nY9P — The New York Times (@nytimes) March 1, 2022

Ο γιγαντιαίος κολοσσός της ψυχαγωγίας πρόσθεσε ότι θα συνεργαστεί με τις μη κυβερνητικές του οργανώσεις για την παροχή «επείγουσας βοήθειας και άλλης ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες».

Η Sony σταμάτησε επίσης την κυκλοφορία του «Morbius» της Marvel στη χώρα. «Δεδομένης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης στην Ουκρανία και της συνακόλουθης αβεβαιότητας και ανθρωπιστικής κρίσης που εκτυλίσσεται στην περιοχή, θα σταματήσουμε τις προγραμματισμένες θεατρικές μας κυκλοφορίες στη Ρωσία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους εκείνους που έχουν πληγεί και ελπίζουμε ότι αυτή η κρίση θα επιλυθεί γρήγορα», δήλωσε εκπρόσωπος της Sony στο BBC.

Let go of what you used to be. Discover who you’re meant to be. Watch the final trailer now. #Morbius is exclusively in movie theaters April 1. pic.twitter.com/BuBVhEfZzL — Morbius (@MorbiusMovie) February 28, 2022

