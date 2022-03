Δεκάδες νεκροί από μαζικό βομβαρδισμό με πυραύλους στο Χάρκοβο

Ενώ Ουκρανοί και Ρώσοι κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Λευκορωσία, οι μάχες μαίνονται στα περίχωρα του Κιέβου / Μεσημεριανό Δελτίο Star (28/2)

Την ώρα που Ρώσοι και Ουκρανοί διπλωμάτες έχουν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Λευκορωσία, το Χάρκοβο σφυροκοπάται ανηλεώς από τη ρωσική πολεμική αεροπορία.

Russian forces have started using MLRS cluster artillery to indiscriminately attack cities.



This shows them bombarding the centre of Kharkiv.🇺🇦



Use of such inaccurate and indiscriminate weapons in a civilian area very probably constitutes a war crime.pic.twitter.com/5ykQzLZnBD