ΗΠΑ: Πήγε να σωθεί από αρκούδα και σκότωσε τον αδελφό του- Μετά αυτοκτόνησε

H πρόσφατη χιονοθύελλα στο Σικάγο έκανε πολική αρκούδα να νιώθει σαν στο φυσικό της περιβάλλον - βίντεο ΑΡ 2/2/22

Ένα ατύχημα κατέληξε σε οικογενειακή τραγωδία στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Η προσπάθεια ενός άνδρα να σωθεί από αρκούδα οδήγησε στον πυροβολισμό και τον θάνατο του αδελφού του. Μην μπορώντας να αντέξει το βάρος αυτό, στη συνέχεια έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

