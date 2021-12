Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Ένοπλος έξω από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών

Ένας ένοπλος έξω από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών προκάλεσε συναγερμό στην αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Η έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αποκλείστηκε νωρίς το μεσημέρι (τοπική ώρα), ωστόσο το NYPD ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για το κοινό.

JUST IN - United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun.pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l