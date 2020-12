Γερμανία: Αμάξι έπεσε σε πεζούς - 4 οι νεκροί, ανάμεσά τους και ένα βρέφος

Τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός που έπεσε νωρίτερα σήμερα με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τριρ, στην Ρηνανία - Παλατινάτο. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα βρέφος.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του περιστατικού, ενώ η αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να αποφύγει προσωρινά το σημείο.

Εκτός από πολύ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα, αλλά και ελικόπτερα.

Στιγμιότυπο από το σημείο. AP Images

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, ο οδηγός του αυτοκινήτου μάρκας Range Rover,που έπεσε στο πλήθος με ταχύτητα 70 χλμ/ώρα, έχει συλληφθεί από την αστυνομία. «Είχαμε έναν οδηγό που έτρεχε σε κατάσταση αμόκ στην πόλη ... Περπατούσα στο κέντρο της πόλης και ήταν απλώς φρικτό. Υπάρχει ένας εκπαιδευτής ξαπλωμένος στο έδαφος. Το κορίτσι του είναι νεκρό», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Wolfram Leibe στον σταθμό SWR, επισημαίνοντας ότι έως και 15 άτομα τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά.

«Είδα ανθρώπους να πηδούν στο πλάι και 30 ανθρώπους ξαπλωμένους στο έδαφος. Κάποιοι ήταν ακίνητοι. Το αυτοκίνητο πήγαινε με 70-80 χλμ/ώρα. Το κέντρο της πόλης ήταν γεμάτο κόσμο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας σε γερμανικά μέσα.

«Έπεσε πάνω στο πλήθος και άνθρωποι πετάγονταν στον αέρα», ανέφερε έτερος αυτόπτης μάρτυρας.

#BREAKING 🚨 Car plows into pedestrians in the city of Trier, Germany, at least one dead and multiple injured. The driver had been arrested.

BREAKING: Police say several people have been injured after being hit by a car in a pedestrian zone in the western German town of Trier.



Police are asking people to avoid the area. pic.twitter.com/26y8tAg7ps