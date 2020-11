Πέθανε ο David Dinkins, o πρώτος αφροαμερικανός δήμαρχος της Νέας Υόρκης

O David Dinkins, ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα αφροαμερικανός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, πέθανε σε ηλικία 93 ετών χθες, Δευτέρα.

Ο θάνατός του αποδίδεται σε φυσικά αίτια, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο αφροαμερικανός πολιτικός διετέλεσε δήμαρχος της Νέας Υόρκης από το 1990 μέχρι το 1993. Γεννημένος το 1927 στο Νιού Τζέρσεϋ, εκτός από την πολιτική, ασχολήθηκε και με τη δικηγορία, καθώς είχε αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Μπρούκλιν.



Αν και δέχτηκε κριτικές που χαρακτήριζαν τη δράση του ως ήπια, ο Dinkins κατά τη διάρκεια της θητείας του εκσυγχρόνισε την Times Square και ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση ερειπωμένων σπιτιών στο Χάρλεμ και στο Μπρονξ. Μεταξύ αυτών, κατάφερε να μειώσει την εγκληματικότητα και στήριξε με δράσεις τους άστεγους της Νέας Υόρκης.



Ένα γεγονός που σημάδεψε τη θητεία του και του στέρησε την επανεκλογή του ως δήμαρχος ήταν οι ταραχές που ξέσπασαν στο Crown Heights του Μπρούκλιν, οι οποίες έλαβαν χώρα το 1991 μεταξύ Αφροαμερικανών και Χασιδικών Εβραίων.



Ο διάδοχός του, Rudy Giuliani, αποχαιρέτησε τον πολιτικό στο Twitter αναφέροντας πως ο Dinkins «αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην υπηρεσία της μεγάλης μας πόλης», εννοώντας την Νέα Υόρκη.



I extend my deepest condolences to the family of Mayor David Dinkins, and to the many New Yorkers who loved and supported him.



He gave a great deal of his life in service to our great City.



That service is respected and honored by all.