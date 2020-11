Νέα Υόρκη: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο ταιριάζει απόλυτα στο 2020!

Το στήσιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Κέντρο του Ροκφέλερ. Video Reuters

Μπορεί ο κορωνοϊός να έχει βάλει «φρένο» στις εξόδους μας, όμως διάφορες πόλεις στον κόσμο έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται πυρετωδώς για τα Χριστούγεννα. Μεταξύ αυτών και η Νέα Υόρκη, η οποία έστησε ένα πελώριο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο του Ροκφέλερ.



Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει ύψος 23 μέτρα, αναμένεται να διακοσμηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και τα φώτα του θα ανάψουν επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο η προς το παρόν «φτωχική» εμφάνιση του δέντρου φαίνεται πως δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι άφησαν τη χιουμοριστική τους διάθεση να οργιάσει στα social media.



Κάποιοι έκαναν λόγο για το σήμα κατατεθέν του 2020…



«Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ροκφέλερ, ακριβώς όπως κι εμείς, πραγματικά πέρασε διάφορα το 2020».

The Rockefeller Christmas tree, just like the rest of us, really been through things in 2020 pic.twitter.com/6xC8C34iMk

«Κύριες και κύριοι, το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ροκφέλερ! Ας χειροκροτήσουμε το 2020».

Άλλοι έκαναν σύγκριση με το δημοφιλές κινούμενο σχέδιο Charlie Brown…

Υπήρξαν βέβαια και χρήστες που προτίμησαν να μην χαλάσουν την χριστουγεννιάτικη διάθεση και υποστήριξαν το δέντρο.



«Ήταν δωρέα. Δεν κόστισε στην πόλη. Τα κλαδιά πρέπει να τακτοποιηθούν, θα έχει φώτα και στολίδια. Θα δείχνει όμορφο. Τόση μεγάλη αρνητικότητα σε μία περίοδο σαν κι αυτή, δεν μπορείτε να απολαύσετε λίγη ευτυχία».

It was donated. No cost to the city. The branches have to settle it will have lights and ornaments. It will look beautiful. So much negativity during a time like this can’t you enjoy some kind of happiness.