ΗΠΑ: Γερουσιαστής που ειρωνευόταν για τον κορωνοϊό βρέθηκε θετικός

Ότι κορόιδευε το λούστηκε, ένας γερουσιαστής από την Αλάσκα ο οποίος είχε ειρωνευτεί τη σοβαρότητα του κορωνοϊού, χαρακτηρίζοντάς τον «ιό της μπύρας», ανακοίνωσε ότι μολύνθηκε από covid-19.

Ο γερουσιαστής ο οποίος ονομάζεται Ντον Γιάνγκ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τον κορωνοϊό, την ώρα που ο νυν κυβερνήτης της Αλάσκας προειδοποίησε μέσω γραπτού μηνύματος τους πολίτες ότι το σύστημα υγείας κινδυνεύει να φτάσει στα όριά του, καθώς παρατηρείται ραγδαία αύξηση των νέων κρουσμάτων του ιού στην περιοχή.

I have tested positive for COVID-19. I am feeling strong, following proper protocols, working from home in Alaska, and ask for privacy at this time. May God Bless Alaska.